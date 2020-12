Achats de Noël par internet : les livreurs de colis croulent sous les paquets

C'est la semaine la plus chargée d'une année 2020 déjà très intense pour les sociétés de livraison et de messagerie. Exemple à Canisy dans la Manche chez Coliservice où l'on croule sous les paquets en ce 17 décembre.

Jusqu'à 14.000 colis transitent chaque jour, en cette mi-décembre, par les dépôts de Coliservice à Carentan et à Canisy. C'est le double d'une journée normale et c'est beaucoup plus que lors des Noël précédents, où le pic était plutôt à 9000 colis !

Sur le site de Canisy par exemple, chaque matin, depuis fin novembre, ce sont trois voire quatre semi-remorques qui arrivent chargées de colis à distribuer partout dans la Manche. La chaîne de tri se met en route beaucoup plus vite que d'habitude, dès 7h15 et les chauffeurs commencent alors leur "Tétris".

Le double de colis

Ce rush de Noël est, cette année, dopé par le confinement, explique le gérant Hervé Lefèvre. Il a créé Coliservice en 1993.

Les volumes avaient déjà explosé lors du premier déconfinement. On savait qu'à Noël, avec la Covid, les gens risquaient de commander plus sur internet mais avec ce reconfinement, c'est vraiment beaucoup plus.

L'entreprise a dû recruter. Habituellement, ils sont 32 chauffeurs-livreurs. En ce moment, ils sont 50 à travailler dans le dépôt tous les matins. Des travailleurs d'Esat déchargent les semi-remorques et des intérimaires ont été recrutés pour aider à la manutention au moment de charger les camions de livraison.