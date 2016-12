Achats en ligne : oui, le Père Noël peut se tromper !

C'est la nouvelle tendance pour les fêtes de fin d'année: acheter ses cadeaux en ligne. De nombreux colis, cependant, ne sont pas arrivés à temps pour les fêtes ou alors ne sont pas arrivés du tout. Que faire en cas de litige avec un e-commerçant ?

Vos cadeaux commandés sur un site marchand ne sont pas arrivés avant Noël? Ils ne plaisent pas à leurs destinataires ? Vous pouvez faire jouer le délai de rétractation de 14 jours, de règle dans toute l'Union Européenne. En cas d'achat sur un site situé à l'étranger, vous pouvez vous faire aider par le Centre européen des consommateurs, installé à Kehl, en Allemagne, à côté de Strasbourg.

Rien ne vous empêche d'utiliser ce délai de rétractation si votre cadeau est en retard et si vous avez dû en acheter un autre en catastrophe, pas besoin de fournir d'explications. Mais attention, il n'existe pas de délai de rétractation pour les CD, les DVD ou les objets "faits sur-mesure", genre album-photos ou bijou gravé.

Autre déconvenue possible: le cadeau arrive abimé. Là aussi, vous pouvez le renvoyer, après avoir pris des photos de l'emballage et de l'article endommagés, c'est plus sûr, et signalez la chose immédiatement pour que le fournisseur se retourne vers le transporteur. En cas de panne, tout article est garanti deux ans à compter de la livraison, c'est la règle en Europe.