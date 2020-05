Achats, locations : l'immobilier en Mayenne va-t-il prospérer grâce au déconfinement ?

L'idée de s'installer à la campagne, loin du bruit et de la fureur de la vie parisienne, Anicet, qui vit habituellement dans les Hauts-de-Seine, y pense de plus en plus, lui qui a rejoint sa famille en Mayenne pour le confinement : "franchement, j'y songe. Je me rends compte que je peux assurer en télétravail une très grande partie de mes missions, profiter de plus grands espaces, d'une grande maison, d'un jardin".

Le jeune homme y réfléchit mais il n'a pas profité de son long temps libre pour regarder les annonces de location ou d'achat. Elles existent, il y a des biens, avec jardin, à acquérir. Il y a comme un frémissement note cet agent immobilier : "on a vu qu'il y avait des demandes. Et on suppose que des gens de la région parisienne sont intéressés. L'extérieur de Laval va plaire. En tout cas, plein de gens attendent qu'on les recontacte".

Le confinement aura permis à de nombreux Parisiens de découvrir les charmes d'un département pas si loin que ça de la gare Montparnasse : "on en parle avec des collègues. Des Parisiens, avec la LGV, la ligne à grande vitesse, allaient jusqu'au Mans et pas plus loin. Mais ils pourraient à l'avenir faire quelques minutes de plus en train pour venir en Mayenne, c'est ce qu'on entend autour de nous".

Avec une possible arrivée de nouveaux habitants dans les mois à venir, la principale crainte c'est bien-sûr une flambée des prix de l'immobilier.