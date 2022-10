Acheter du béton… "en drive" à Garons

Vous êtes sûrement déjà allé au "drive", pour acheter un sandwich ou pour récupérer vos courses alimentaires. Et bien à Garons, vous pouvez désormais y aller pour… du béton ! Le a germé est née d’une assez mauvaise expérience qu’a faite David Allard, l’un des gérants de l’entreprise SIR, implantée sur la commune. "J’ai passé tout un week-end à couler du béton pour monter des murs de clôture, et le dimanche soir, j’avais très, très mal au dos. Et sur mon canapé, je surfais sur Internet et je suis tombé sur la société SelfBeton, qui propose des distributeurs automatiques de bétons et de mortiers. J’ai alors pris contact avec eux", raconte-t-il.

Comment ça marche ?

Dès lors, avec son associé, David Allard a fait installer sur le site de son entreprise un distributeur automatique ouvert depuis ce lundi et tous les jours de la semaine. Pour se servir, il n’y a rien de plus facile. D’après l’intéressé, "c’est plus simple qu’une station de lavage". Un écran digital propose de choisir sa formule et de sélectionner la quantité de béton désiré. "Vous ne pouvez pas repartir avec moins de 150 litres, l’équivalent de quatre brouettes", précise David Allard.

Combien ça coûte ?

Pour repartir avec votre commande, comptez moins de 30 euros pour 150 litres.

Et le transport, comment ça fonctionne ?

Pour arriver chez soi avant que le béton n’est durcit entre temps, le distributeur automatique propose d’injecter du retardant. Pour le transporter, David Allard conseille d’avoir une remorque ou un petit camion. "Mais à partir de ce samedi, nous allons mettre un utilitaire de 3,5 tonnes en location, pour ceux qui seraient mal équipés", indique le co-gérant de l’entreprise SIR qui va proposée également de la livraison à domicile.

Cette dernière a dû débourser environ 300.000 euros pour s’offrir ce distributeur automatique.

