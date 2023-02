Acheter un ticket de bus sur l'appli SNCF, c'est possible à Saint-Nazaire, Guérande et les Sables-d'Olonne

Plus besoin de multiplier les applications sur son smartphone, c'est l'idée de ces partenariats noués entre la SNCF et 22 réseaux de transports en commun partout en France, dont ceux des agglomérations de Guérande, Saint-Nazaire et les Sables d'Olonne.

Dans un communiqué, la SNCF annonce en effet que désormais, elle commercialise sur son application "SNCF Connect" les tickets, carnets et abonnements pour emprunter ces réseaux de transports en commun.

"SNCF Connect permettait déjà de planifier ses trajets de courte et longues distances, du 1er au dernier kilomètre en intégrant toute l’information voyageurs. Il est maintenant possible d’acheter et valider directement dans l’application les titres des réseaux de transports urbains Lila, Presqu'île, Oléane et Stran." Cette offre est déployée en partenariat avec Airweb, une start-up française spécialisée dans la vente de titres de transport dématérialisés.

Comment faire ? "Il suffit de cliquer sur l’icône « Billets » de la page d’accueil, puis dans la rubrique « Vos cartes et titres urbains » sélectionner « Autres villes » pour choisir l’agglomération de son choix", précise encore le communiqué de la SNCF.

D'autres réseaux de transports urbains pourraient rejoindre prochainement l'appli SNCF Connect.