Achetés ou même loués, les jeux de société pimentent ce Noël pas comme les autres !

Le magasin spécialisé "Les Jeux de Comté" à Besançon mise sur les jeux de société novateurs, et cette année les clients sont plus au rendez-vous que jamais

S'il y a bien un secteur qui ne pâtit pas du coronavirus, c'est celui des jeux ! Coincés à la maison pendant des mois de confinement à cause du coronavirus : cette année en France, les ventes de jeux de société ont augmenté de plus de 10 %. Et ils seront nombreux sous les sapins cette année. Les cinémas sont fermés, il n'est pas possible de skier : pour Noël, les jeux de société permettent de pimenter les retrouvailles en famille.

Écoutez les Bisontins qui misent sur les jeux de société pour s'évader cette année :

"D'habitude on va au cinéma, cette fois, on va se faire une soirée jeu" Copier

A quelques jours de Noël, c'est la ruée au magasin spécialisé "Les Jeux de Comté" de Besançon. Yoann gérant du magasin "Les jeux de la comté" se retrouve même en rupture de stock sur certains produits: "c'est malheureux de dire ça mais grâce au covid, les gens ont redécouvert les jeux de société. Aujourd'hui on a beaucoup de nouveaux jeux, très variés."

Jouer du virus avec "Pandemic"

Certains sont même prêts à jouer avec le virus, avec le jeu "Pandemic" qui ressort particulièrement en ce moment. Yoann le présente : "on va incarner un chercheur, un militaire ou un médecin. L'objectif est de stopper les quatre grandes épidémies qui se propagent dans le monde en essayant de trouver le vaccin." Amusant, mais ça reste un peu délicat pour lui : "on ne le propose pas systématiquement, c'est compliqué on se demande quelle attitude on doit avoir par rapport à ce jeu, si l'on peut en rire ou pas."

Le jeu "Pandemic" existe depuis plusieurs année mais fonctionne ironiquement particulièrement bien en 2020 © Radio France - Sophie Allemand

En tout cas, ça amuse Marie-Chloé, cliente : "c'est un jeu collaboratif, c'est stimulant. Puis là c'est assez drôle, c'est d'actualité, c'est pour mettre du pétillant pour Noël." Elle même médecin dans la vraie vie, n'aurait-elle pas envie de s'amuser avec autre chose, que le virus ? "Je préfère en rire qu'en pleurer," sourie la jeune-femme.

Louer son jeu

Au top des ventes aussi, le jeu "Unlock", une espèce d'Escape Game à résoudre à la maison. Sur le Bon Coin, Adrien, féru de jeux de société louent des boites de jeu à Besançon.

"Cela me prend du temps, mais j'aime faire ça" : Adrien, loueur de jeux sur le Bon Coin Copier