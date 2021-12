ACM Habitat lance une application pour échanger son appartement à Montpellier

Une application pour échanger son appartement avec celui d'un autre locataire est lancée le 15 décembre prochain par le bailleur social ACM Habitat dans la métropole de Montpellier. Elle s'appelle PAM, c'est à dire Plateforme Attribution et Mutation. Les 50 000 locataires des 23 000 logements d'ACM Habitat y auront accès. Celui ou celle qui veut échanger son appartement avec celui d'un autre locataire devra publier, de façon autonome, une annonce avec photo et le prix du loyer. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, des agents du bailleur social pourront les aider. Mais l'idée c'est que le locataire soit autonome. Il pourra chercher l'appartement qui correspond à ses attentes dans l'application. Une fois l'appartement de ses rêves trouvé, il faut entrer en contact avec les locataires actuels via une messagerie interne à PAM pour lui proposer un échange. Si la personne en face accepte, elles peuvent procéder aux visites.

Faciliter l'échange d'appartements

Pour finir, il faut faire une demande classique qui passe en commission d'attribution chez ACM Habitat. Cette application permet d'aller plus vite pour les étapes d'avant signature. Surtout que des locataires qui demandent à changer d'appartement parce que le leur est trop petit, trop grand ou pas assez bien placé, il y en a beaucoup. "C'est tendu. Pour rappel, on a 27 000 demandeurs et on attribue 1 600 logements " explique Agnès Pommereau, directrice de la gestion de demande et des attributions chez ACM Habitat. Cet outil vient donc répondre à cette demande. Cette application permet aussi de rendre officiel un marché qui se faisait déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur des groupes Facebook. Les échanges de logements seront ainsi mieux suivis par le bailleur social.