Acte 10 de la mobilisation des gilets jaunes dans les Alpes Maritimes

Nice, France

Nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes ce samedi dans les Alpes Maritimes.. Quelques gilets jaunes étaient réunis à Antibes, à Cagnes-sur-Mer et à Grasse, à chaque fois une dizaine de personnes selon la police. La mobilisation s'est concentrée à Nice. Un premier cortège s'est élancé vers 11h30 de la place Masséna, avec de 300 à 500 personnes. Un deuxième cortège s'est élancé de la Gare Thiers vers 14h30 en direction de la place Masséna, avec entre 300 et 400 personnes. La semaine dernière ils étaient entre 850, selon la police, et 1200, selon les gilets jaunes, à défiler à Nice.

Les #GiletsJaunes sont au niveau de la place Masséna. A l'avant du cortège une vingtaine de motards. #Nice06pic.twitter.com/MAxSTbSOyi — France Bleu Azur (@francebleuazur) January 19, 2019

Tout s'est déroulé dans le calme jusqu'à la nuit tombée. C'est à ce moment là que des heurts ont éclatés. Des individus ont tenté de pénétrer dans le centre commercial Nice Etoile. 5 personnes ont été interpellées selon France 3, pour "pour dégradations et refus de dispersion".