Acte 10 des Gilets jaunes à Bordeaux : la mobilisation ne faiblit pas

A Bordeaux, l'Acte 10 des Gilets jaunes a encore beaucoup mobilisé. En milieu d'après-midi, on comptait environ 5000 manifestants. Le cortège s'est disloqué, des groupes partant dans différentes directions et se rejoignant sur certains lieux symboliques, comme la place Pey-Berland.

Bordeaux, France

Dixième samedi de mobilisation des Gilets jaunes partout en France. A Bordeaux, les manifestants se sont à nouveau rassemblés place de la Bourse ce samedi en début d'après-midi. Les craintes de débordements a poussé les autorités à adopter le même dispositif de sécurité que la semaine dernière (préfecture). Après un début de rassemblement timide, les rangs des manifestants ont grossi. En milieu d'après-midi, environ 5000 personnes défilaient dans le centre-ville selon notre reporter sur place. Le cortège parti de la place de la Bourse s'est rapidement scindé en plusieurs groupes.

Les premiers manifestants sont arrivés place de la Bourse peu après midi. Un début de rassemblement timide, avec quelques centaines de personnes aux alentours de 13h. Alors que dans le centre-ville, les forces de l'ordre se positionnaient, notamment place Pey-Perland et cours de l'Intendance, la place de la Bourse s'est remplie peu à peu.

"On n'est pas fatigué ! ", "Sans Frexit pas de RIC !"

Le cortège, après avoir emprunté le cours Victor Hugo, s'est rapidement scindé en plusieurs groupes qui ont suivi des itinéraires différents dans le centre-ville bordelais. Etudiants et drapeaux de la CGT se sont joints au cortège. Au son du désormais traditionnel "Macron démission", mais aussi de slogans comme "Sans Frexit pas de RIC" et "On n'est pas fatigué", les différents groupes se sont retrouvés sur des lieux symboliques, comme la place Pey-Berland.

Au moins 5000 personnes en milieu d'après-midi

Difficile, dans ces conditions, de compter précisément les manifestants, dont le nombre n'a cessé de grandir au fil de l'après-midi. A 15h30, ils étaient au moins 5000 selon notre reporter.

Des boutiques se barricadent dans le centre-ville

En prévision du passage du cortège, dont le parcours, comme chaque semaine, n'est pas connu et non déclaré en préfecture, certaines boutiques du centre-ville ont baissé le rideau. L'Apple Store à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la place de la Comédie était fermé, les vitres protégées et le logo masqué. Place Pey-Berland, une agence bancaire s'est barricadée en début d'après-midi. Des panneaux de bois ont été placés devant les vitrines de certaines boutiques et banques cours Victor Hugo ou encore cours Pasteur.