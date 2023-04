Acte 12 de la mobilisation contre la réforme des retraites : les perturbations dans la Manche

La dernière mobilisation avant le verdict du Conseil constitutionnel. 12e journée de grève et de manifestation ce jeudi 13 avril en France contre la réforme des retraites. Dans la Manche, 6 défilés sont prévus et les manifestants ont mis en place des blocages ce jeudi matin à Cherbourg et Saint-Lô.

A Saint-Lô, les opposants à la réforme des retraites bloque le rond-point du Département ce jeudi 13 avril © Radio France - Lucie Thuillet La gare de Cherbourg a été bloquée dès 6h ce jeudi matin par les manifestants, La circulation très perturbée dans le secteur comme devant Naval Group, où les opposants à la réforme des retraites se sont rassemblés dès 5h. ⓘ Publicité A Saint-Lô, c'est le rond-point de la Maison du Département qui a été occupé par les manifestants depuis 9h. Ils organisent des blocages tournants et sont ce midi au rond point du 6 juin. Les opposants à la réforme des ronds-points organisent des blocages tournants des ronds-points à Saint-Lô ce jeudi 13 avril © Radio France - Lucie Thuillet Transports perturbés Côté transports en commun, la SNCF prévoit 6 trains sur 10 au départ de Cherbourg vers Paris et deux allers retours entre Granville et la capitale.

Pour les bus, aucune circulation sur les lignes 2 et 6 du réseaux Cap Cotentin ainsi que pour le service Domino.

Des perturbations sont possibles aussi au passage de la manifestation en centre-ville, en début d'après-midi, à partir de 14h30. Même chose pour le réseau Slam à Saint-Lô, ce jeudi dans la matinée. Certains arrêts ne seront pas desservis au passage du cortège.

Le trafic est normal en revanche pour les bus Neva de Granville. Le mouvement dans l'éducation nationale L'académie de Normandie communique les taux de grévistes ce jeudi midi avec une moyenne de 4% d'enseignants grévistes , avec un taux un peu plus important dans les collèges, mais moins de 2% dans les lycées professionnels. Et puis si vous êtes parents d'élèves. notez que les cantines sont presque toutes fermées à Cherbourg-en-Cotentin aujourd'hui... mais aussi demain. Et à Saint-Lô pas de cantine aujourd'hui à Samuel Becket. 6 rassemblements prévus dans la Manche - dès 10h30 à Coutances, Granville et Saint-Lô

- 14h à Carentan

- 14h30 à Cherbourg, place Napoléon

- 15h30 à Avranches