Acte 12 : Les Gilets Jaunes dénoncent les violences policières et l'évasion fiscale à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Moins d'un millier selon les Gilets Jaunes, 600 selon la police : les Gilets Jaunes du Puy-de-Dôme étaient dans la rue ce samedi. Certes un peu moins présents que d'habitude, les manifestants ont tenté d'alerter l'opinion sur les violences policières. Ainsi, ils se sont rassemblés devant la Gendarmerie de Chamalières et ont réalisé une minute de silence. Au départ, il y a eu quelques sifflets et colibets contre les forces de l'ordre, mais la sécurité a remis un peu d'ordre.

Les #GiletsJaunes se sont réunis devant la Gendarmerie nationale de @VChamalieres en hommage aux blessés du mouvement. (Pardon pour la vidéo à la verticale) pic.twitter.com/BIwjTMGsZV — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 2, 2019

Pour l'occasion, plusieurs manifestants s'était peint l'oeil, entouré d'un maquillage noir (symbolisant les violences) et rouge en forme de larme de sang. Certains comme Pascal avait un bandeau sur les yeux. "J'ai vraiment peur maintenant" explique-t-il. Jean-Paul va même plus loin : "J'ai l'impression qu'on est dans un état dictatorial. Ils n'ont plus d'arguments, alors ils répriment" explique ce gilet jaune de la première heure. Les lanceurs de balle de défense ou encore la loi anticasseurs étaient au coeur de leurs craintes.

Les manifetsants étaient entre 600 et 1 000 dans les rues de Clermont © Radio France - Mickaël Chailloux

L'évasion fiscale au programme

Autre grand sujet de débat : l'évasion fiscale. Martine a déposé un post-it sur la banque Société Générale de Chamalières (près du Carrefour Europe). "Je veux dénoncer les 6 milliards d'agios que les banques volent aux pauvres" s'exclame cette retraité mobilisée depuis le début.