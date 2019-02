Acte 12 : moins de gilets jaunes dans le Poitou, une manifestante se prend un coup de poing à Thouars

Moins de gilets jaunes dans les rues du Poitou hier, pour un douzième samedi de mobilisation. Pas étonnant, beaucoup de gilets jaunes Poitevins avaient prévu de se rendre à Tours, ville de rassemblement régional. A Poitiers, la police a compté 250 manifestants. A Châtellerault le matin, une soixantaine de gilets jaunes se sont rassemblés pour une opération péage gratuit au péage nord, avant de rejoindre la manifestation tourangelle.

Un automobiliste donne un coup de poing à une manifestante

Dans les Deux-Sèvres, à Thouars, une quinzaine de gilets jaunes étaient rassemblés et ralentissaient la circulation. Un automobiliste a perdu son sang froid et a donné un coup de poing à une manifestante. Elle ne souhaite pour le moment pas porter plainte, les policiers on relevés la plaque d'immatriculation de l'automobiliste. A Niort, les gilets jaunes étaient une centaine.