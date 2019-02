Acte 13 des gilets jaunes : en Sarthe, pas de manifestation mais des actions éparses

Sarthe, France

"Ceux qui veulent bloquer le Leclerc d'Allonnes, levez la main !". Au mégaphone, un des 75 gilets jaunes présents au rond-point de Voivres-lès-le-Mans organise le vote des actions pour ce samedi, le premier cette année sans qu'aucun appel à manifester n'ait été lancé. Un changement de stratégie salué par les gilets jaunes, après bientôt trois mois de mobilisation.

Barbecue et débats

Des paquets de chips, des sodas et des merguez : sur les deux tables posées devant le camping-car, au bord de la route de la Suze, chacun pioche dans les vivres apportées pour le barbecue. _"On en a acheté une partie avec l'argent qu'on nous a donné depuis le début du mouvement, _explique Christine, le reste a été amené par tout le monde".

Ça faisait des semaines qu'ils ne s'étaient pas réunis ainsi, plusieurs groupes sur un même rond-point. "On a besoin de se retrouver tous ensemble, de ressouder les liens", ajoute Christine. _"C'est sûr qu'_en manifestation, on ne peut pas discuter et échanger comme on le fait sur les ronds-points !", renchérit Jean-Claude.

C'est aussi l'occasion de revoir ceux qui avaient pris leurs distances, après les débordements survenus lors des manifestations au Mans. "Ça permet d'éviter la violence et les casseurs, précise Adeline. _Si on a réussi le 17 novembre, c'est grâce au côté festif, pacifique et solidaire_".

Opération tractage au rond-point de Voivres-lès-le-Mans pour les gilets jaunes. Comme un retour aux bases du mouvement. pic.twitter.com/VbcnnZrN5z — France Bleu Maine (@bleumaine) February 9, 2019

Mobilisation en baisse

Le fait de ne pas avoir organisé de manifestation pour tout le département a fait chuter le nombre de personnes mobilisées. "Certaines se sont rendues à La Roche et Nantes, précise Thierry. On a aussi été mobilisé dans la semaine avec les syndicats : à un moment, on doit souffler !".

"Il faut surtout qu'on arrive à se remobiliser ! Ça fait trois mois, ça tire sur beaucoup de choses humainement parlant", reconnait Christine. Et le fait de ne pas avoir de mot d'ordre ce samedi dans l'ensemble du département se ressent : après un vote, ils sont environ 60 à se rendre au Leclerc d'Allonnes pour tenter de bloquer les accès. Résultat : un automobiliste force le passage, emmenant un manifestant sur son capot. Des renforts policiers arrivent sur place pour exiger le départ des gilets jaunes.

Les gilets jaunes bloquent les accès du Leclerc d’Allonnes, sous le regard des policiers présents sur place pic.twitter.com/hgtfZuJB7E — France Bleu Maine (@bleumaine) February 9, 2019

Ces derniers se replient alors vers le Leclerc Fontenelles, au Mans, pendant une heure à peine avant de quitter les lieux. Ils sont finalement une quarantaine à se retrouver place de la République pour un rapide défilé dans le calme vers la préfecture de la Sarthe, avant de se disperser vers 17 heures.