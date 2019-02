Acte 14 des gilets jaunes à Dax : au bout de 3 mois, ils sont encore là

Dax, France

Pour marquer le coup de ces 3 mois de mobilisations des gilets jaunes, les organisateurs dacquois avaient imaginé une journée complète de mobilisation. La marche traditionnelle du matin dans les rues de Dax, au départ des arènes en direction de la gare avec quelques automobilistes obligés d'attendre la fin du cortège. Ils étaient 170 gilets jaunes à Dax ce samedi. Puis retour aux arènes pour une pique-nique. En début d'après-midi devait se tenir une deuxième marche, celle des femmes. Mais faute de participante, selon la police, la marche n'a pas eu lieu.

Une érosion de la mobilisation à Dax ?

Source : selon les dates, les chiffres ont pu être communiqués par la police ou par les organisateurs. Certaines mobilisations ont été comptées par France Bleu Gascogne. © Radio France - Paul Ferrier

Une très lente érosion du mouvement ou une vitesse de croisière atteinte, difficile à dire. En tout cas, on est loin des 2300 personnes dans les rues de Dax le 17 novembre 2018, lors de l'acte 1. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gilets jaunes landais préfèrent rejoindre Bordeaux, Bayonne ou Pau. Parce que certains se sont découragés. Parce que certains ne s'y retrouvent plus. Les raisons sont multiples selon Tom, gilet jaune du groupe de Benesse-Maremne venu à Dax ce samedi : " Il y a beaucoup de raisons. Il y a tout ce qu'on entend à la télé. Il y en a qui croient au grand débat. Ils vont être vachement déçu je pense." Les réactions de l’Exécutif auraient donc convaincu des gilets jaunes de raccrocher. Ce que confirme Tom : "Oui, ils sont malins quand même. Ils ont des techniques. Mais ça ne marche pas à 100%. On est quand même là. Ça fait trois mois et ils comprennent toujours rien. C'est un truc de fou !".

Les gilets jaunes de Dax marche dans la ville direction la gare. © Radio France - PF

Un dernier sondage réalisé par l'institut Elabe annonçait cette semaine que, pour la première fois, 56% des français interrogés souhaitaient que le mouvement s'arrête. Une inversion de tendance. Dans la rue, autour du cortège dacquois, les avis étaient partagés. Entre ceux qui souhaitent que le mouvement continue et qui se réjouissent de voir les gilets jaunes chaque samedi. Et puis ceux qui en ont marre comme cette dame qui se rend au marché : "Au début j'étais plutôt pour le mouvement mais maintenant j'en ai marre. Ça change quoi ? Ils cassent beaucoup de choses et qui c'est qui va payer ?". A Dax, comme depuis trois mois, il n'y a pas eu de casse pour cette acte 14.

Et les gilets jaunes locaux ont déjà prévu l'acte 15 samedi prochain.

Dans le reste du département des Landes

A Mont-de-Marsan, la marche qui partait des arènes à 15h ce samedi a réuni 70 gilets jaunes soit un petit peu plus que la semaine dernière. Un peu moins de 100 gilets jaunes selon les gendarmes ont marché dans Mimizan.