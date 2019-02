Acte 14 des gilets jaunes en Moselle : des ronds-points réinvestis, une marche pacifique à Thionville

Thionville, France

C'était l'acte 14 des gilets jaunes ce samedi, en Moselle comme dans toute la France. Le ministère de l'Intérieur décompte 41.500 manifestants en tout. Un quatorzième épisode marqué par les trois mois d'anniversaire du mouvement.

On savait que quand le beau temps reviendrait, les ronds-points refleuriraient comme les bourgeons" - Un gilet jaune

Les gilets jaunes sont notamment retournés sur leurs traditionnels ronds-points : à Augny, à Longeville-lès-Saint-Avold où ils ont mené une opération barrières levées, à Moyeuvre-Grande ou encore à Longwy. "On savait que quand le beau temps reviendrait, ils refleuriraient comme les bourgeons", sourit l'un d'eux, tandis qu'un autre gilet jaune s'inquiète des amendes qu'ils vont "forcément à nouveau ramasser".

Une manifestation pacifique à Thionville

Les manifestants à Thionville © Radio France - Magali Fichter

Une manifestation a été également organisée à Thionville. Elle a réuni entre 450 et 900 personnes. Les gilets jaunes ont marché de la place de la Liberté au carrefour Géric, bloqué pendant une vingtaine de minutes, en passant par la mairie et l'hôpital Bel Air, avant de revenir à leur point de départ. Une manifestation qui se voulait une marche pacifique. Le pari est réussi, il n'y a pas eu d'incidents à déplorer, selon la police.

On a viré les fauteurs de troubles" - Paulo, un manifestant

Il faut dire que les organisateurs avaient voulu bien cadrer les choses, avec notamment un service d'ordre pour écarter les casseurs. "On a viré les fauteurs de troubles. A force de faire toutes les manifestations, ceux qui veulent casser, on les connaît, mais nous, on est pacifistes, on ne veut pas d'eux ! S'ils veulent casser, qu'ils aillent casser ailleurs", martèle Paulo, l'un des membres de ce service d'ordre en jaune.