Acte 15 des Gilets jaunes à Bordeaux : légère décrue de la mobilisation

Bordeaux, France

Pour l'acte 15 de leur mouvement, les gilets jaunes ont varié les appels à la manifestation. A Bordeaux, un pique-nique place de la Bourse, une assemblée générale à 17 heures ce samedi, ou encore un rassemblement au Parc bordelais, ont été proposés. Le défilé de l'après-midi dans les rues de la capitale girondine reste l'événement le plus suivi, avec plusieurs milliers de personnes. Selon notre reporter, les gilets jaunes sont légèrement moins nombreux que les semaines passées à manifester dans le centre-ville : entre 4000 et 4500 personnes sont mobilisées à 16 heures, contre plus de 5000 le week-end précédent.

Le cortège des #giletsjaunes prend la direction de la porte de Bourgogne pic.twitter.com/dZzXTynAOZ — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 23, 2019

Les 100 jours du mouvement ce dimanche

La mobilisation à Bordeaux ne devrait cette fois pas se limiter au samedi. Car ce dimanche marque les 100 jours du mouvement des gilets jaunes. Un nouveau rassemblement est donc prévu, à nouveau à 13 heures, mais cette fois place de la République.

Les manifestants personnalisent leurs gilets jaunes. © Radio France - Laurine Benjebria

Le ras-le-bol des policiers girondins

Les syndicats de police de Bordeaux ont alerté ce vendredi leurs autorités nationales sur la situation "critique" des policiers de la ville, mobilisés chaque samedi et qui doivent faire face, à chaque fin de manifestation, à de violents heurts. Dans une lettre remise au Directeur général de la police nationale Éric Morvan et au Directeur central de la Sécurité publique Jean-Marie Salanova, les branches locales des syndicats Alliance et Unsa-Police ont alerté sur la "lassitude" des effectifs. Le secrétaire régional d'Alliance Éric Marrocq a déclaré chez nos confrères de France Inter "Aujourd'hui on dit stop, ça ne peut plus durer."

Eric Marrocq : "Ils viennent au combat, recevoir des boules de pétanque, des pavés, des bombes agricoles, des feux d'artifice" Copier

Des manifestants huent les forces de l’ordre #giletsjaunespic.twitter.com/Pt6lBBCMbM — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 23, 2019

Les mesures préventives de la Ville inchangées

Comme chaque samedi de manifestation des gilets jaunes, la Ville de Bordeaux a pris des mesures. Les services de la mairie, dont le jardin de l’hôtel de ville, le Grand-Théâtre ou encore le musée des Beaux-Arts sont fermés. Pas de fermeture pour d'autres espaces d'exposition comme la Galerie des Beaux-Arts, mais des horaires susceptibles de changer. Quant aux trams en centre-ville, le trafic est interrompu depuis 13 heures en centre-ville.