Acte 16 des "gilets jaunes" : à Rennes, des manifestants dans le quartier du Blosne

Rennes, France

Après les débordements violents de la semaine passée, la sécurité était renforcée pour cet acte 16 des "gilets jaunes" à Rennes. Le périmètre d'interdiction de manifester a été élargi, résultat : impossible de passer sur l'habituel parcours autour de République. Les manifestants se sont donc rabattus sur l'avenue Henri Fréville, jusqu'au rond-point du centre Alma.

#rennes une centaine de #giletsjaunes se sont mis en marche rue de

L'Alma direction le centre commercial pic.twitter.com/Ic8TvTq8Ub — FB Armorique (@bleuarmorique) March 2, 2019

#rennes les #giletsjaunes ont investi une partie du rond point de l'Alma, mais sans blocage pic.twitter.com/YXhiGlZMXN — FB Armorique (@bleuarmorique) March 2, 2019

Une incursion dans le quartier du Blosne

Les "gilets jaunes" sont restés quelques minutes, avant de rebrousser chemin et de bifurquer vers le quartier du Blosne, au niveau du métro Italie. Là, une brève tension s'est installée entre manifestants et forces de l'ordre au moment où ces derniers ont interpellé deux jeunes hommes et une jeune femme, qui avaient le visage masqué.

#rennes au métro Kennedy, trois personnes, deux hommes et une femme sont embarqués par la police, car ils avaient le visage masqué. pic.twitter.com/ctQ7oTMVaD — FB Armorique (@bleuarmorique) March 2, 2019

Les trois personnes ont été embarquées dans un fourgon de police, et les manifestants sont restés de longues minutes devant ce métro, au milieu des immeubles, sous les yeux de riverains pas franchement habitués à croiser des manifestants, comme l'explique ce jeune homme.

"Au début, j'étais chez moi, j'ai entendu crier, et je suis descendu voir. C'est la première fois que ça arrive. Les "gilets jaunes", je ne les vois qu'au centre-ville. Ici, généralement, quand on voit les policiers, c'est à cause des dealers de drogue..."

Redouane, un autre riverain, estime quant à lui que les "gilets jaunes" n'ont pas vraiment leur place ici. "Les gens d'ici ne sont pas franchement concernés. Parce que nous, quand on demande des choses, personne ne vient manifester avec nous. Les gars du quartier, ils sont oubliés depuis longtemps. Et si on manifeste, la police va nous taper dessus. Donc on ne s'en mêle pas."

Une manifestation sans débordement

Après cela, les "gilets jaunes" restants sont repartis en métro. Au final, pas de casse, pas de débordement, et une journée "tranquille", de l'aveu même de certains policiers présents sur place. Bref, rien à voir avec la semaine précédente. La manifestation s'est achevée dans le calme peu après 17 heures.