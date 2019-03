Acte 19 des Gilets Jaunes : 500 personnes défilent en passant par le 92e RI de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Le parcours a été modifié au dernier moment, alors que le gouvernement avait décidé de déployer la force Sentinelle pour couvrir la manifestation. Les Gilets Jaunes du Puy-de-Dôme ont donc décidé de rejoindre le quartier République et de rallier le 92e RI. Devant la base militaire clermontoise, les Gilets Jaunes ont chanté une marseillaise et accroché quelques pancartes aux grilles. Parmi elles, "Les Gilets Jaunes ne sont pas les ennemis de la France"

"Nous sommes devenus la cible"

Pour Valentin, 51 ans, ouvrier-artisan et gilet jaune, "nous sommes pris pour cible." Mais ce quinquagénaire estime que "les militaires ne sont pas là pour se défendre. S'il y a une bousculade, ils n'hésiteront pas à tirer. Et puis, les militaires sont formés pour défendre en cas de guerre. Nous ne sommes pas en guerre, on est juste contre le gouvernement"

Une des pancartes affichées sur le 92e RI © Radio France - Mickaël Chailloux

Karine place son message sur les grilles du 92e RI © Radio France - Mickaël Chailloux

Même si cette annonce a été "inquiétante, cela ne désespère pas André, venu de Vichy : "On manifestait quand il y avait les CRS. Maintenant, avec les CRS et les militaires, on manifestera quand même"

Une nouvelle marche citoyenne est prévue samedi prochain, au départ de la place des Salins.