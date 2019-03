Acte 19 des "gilets jaunes" : interdiction de manifester à Rennes, Saint-Brieuc et Vannes

Bretagne, France

Alors que les forces Sentinelle seront mobilisés ce samedi 23 mars à l'occasion des manifestations des "gilets jaunes", en Bretagne des arrêtés ont été pris pour interdire d'éventuelles manifestations.

A Vannes un rassemblement est pourtant prévu à 13h au parc des expositions. Quelques 500 personnes sont attendues. Les manifestants ont prévu de se rendre dans le centre-ville mais la préfecture du Morbihan a pris un arrêté interdisant de manifester dans le centre historique.

Une amende de 135 euros

La préfecture des Côtes-d'Armor fait savoir elle aussi qu'elle a pris un arrêté pour interdire toute manifestation dans le centre-ville de Saint-Brieuc et à Langueux ce samedi 23 mars. Un appel a aussi été lancé sur les réseaux sociaux mais aucune déclaration n'aurait été déposée en préfecture. Les services de l'Etat explique avoir pris cette décision "pour garantir la sécurité des personnes et des biens." Tout participant à ces manifestations non déclarées peut se voir infliger une amende de 135 euros.

A Rennes, il est aussi interdit de manifester dans le centre historique (secteur nord Vilaine) indique la préfecture. Selon nos informations, un rassemblement est annoncé dans l’agglomération de Rennes ce samedi 23 mars à partir de 10h sur le parking du Castorama de Saint-Jacques-de-la-Lande.