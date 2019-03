Acte 20 à Avignon : les commerces baissent le rideau

Avignon, France

Les commerçants d'Avignon se préparent à un samedi difficile avec l'acte 20 des gilets jaunes. Certains magasins seront complètement fermés, d'autres n'ouvriront que le matin. Les restaurateurs sont partagés entre crainte et lassitude. Les employés regardent aussi comment se protéger dans l'arrière - boutique.

Fermer les magasins pour éviter la casse à Avignon

Un supermarché de la rue de la République sera ouvert mais la vitrine est protégée par des planches. A quelques mètres, le marchand de journaux "ferme bien sûr !" Stéphane Créche doit distribuer quelques journaux à des clients puis à 08h30, il ferme car il a entendu que "les gilets jaunes vont venir très tôt pour entrer dans la ville. On préfère perdre une journée complète de travail plutôt que de se faire casser et perdre plusieurs jours à tout réparer". Le caviste de la rue ouvrira une demi journée : Lenny envisage de "peut-être travailler un peu le matin et fermer l’après midi. Tous les accès seront fermés, pas de parkings, pas de gare, quoi qu'il arrive on ne va pas vraiment travailler". Dans les rues piétonnes d'Avignon, la boutique de thé et café espère travailler. Yves le torréfacteur "fonctionnera en équipe réduite. On sera prêt à baisser le rideau si ça dégénère. Le samedi est une des journées les plus importantes. On ne peut plus se permettre de fermer tous les samedi jusqu’à quand?" Dans d'autres enseignes. de prêt-à-porter, la direction parisienne demande d'ouvrir la boutique mais de protéger les clients et le personnel.

Baisser le rideau et se protéger le personnel

Le marchand de glace de la rue de la République fermera à la mi journée car Jean redoute les dégâts. Il confie "la crainte de la casse. Tout ce qui se passe à Paris peut se passer chez nous, donc on ferme à partir de midi. Les seules personnes qui seront là seront les gilets jaunes et les CRS". Dans sa boutique de gâteaux et friandise des rues piétonnes, Coralie s'inquiète malgré les consignes de sa direction. Elle en a "discuté avec l'équipe : oui, il y a une peur. La directive est de protéger le personnel et de fermer dès qu'il y a des débordements. On a des pièces à l’arrière pour se mettre hors de la vue des manifestants qui pourrait nous voir à travers les vitres". Sur la place de l'Horloge, Kader annonce qu'il ne servira aucun repas : "je ferme. J'ai pas envie de risquer la vie de mon personnel. Je viendrais voir dimanche ce qui s'est passé, basta. Je comprends la démarche : moi aussi, je suis gilet jaune mais là, ça n'a plus ni queue ni tête". Les terrasses seront rentrées. Les banques ont également protégé les distributeurs de billets.