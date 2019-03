EN DIRECT - Acte 20 des gilets jaunes : plus de 2.000 manifestants à Saint-Étienne

Par Véronique Narboux, France Bleu Saint-Étienne Loire

Ce samedi, policiers et gendarmes bouclent le centre-ville de Saint-Étienne et la cité du design. Mais en ce début d'après-midi, les trois manifestations prévues par les forces de l'ordre semblent n'en faire plus qu'une et plus de 2.000 personnes ont convergé vers le centre-ville.