Acte 21 des gilets jaunes à Dijon : manifestation plus tendue que les précédentes

Les manifestants gilets jaunes ont tenté de se rendre sur la rocade de la ville. Les forces de l'ordre ont barré la route et dispersé la foule avec des grenades lacrymogènes. Avec le vent, tous les manifestants ont été touchés. Le cortège a repris ensuite la direction du centre-ville, en ordre dispersé. Certains gilets jaunes dénoncent l'action des forces de l'ordre, car des enfants et des personnes âgées étaient présentes lors de la marche.

"On était pacifiques, on est là depuis le début, mais gazer des enfants c'est lamentable, j'étais vraiment pacifique mais je le suis de moins en moins, et beaucoup de monde est de mon avis" - Catherine, gilet jaune dijonnaise