L'acte 22 des gilets jaunes s'est déroulé dans le calme contre la loi anti-casseurs à Montpellier

Au son des tambours et du biniou, les gilets jaunes et les organisations syndicales et politiques ont défilé dans le calme.

Montpellier, France

Les rues montpelliéraines étaient jaunes samedi 13 avril. Et chose assez rare, les drapeaux syndicaux étaient présents. Pour l'acte 22, une cinquantaine d'associations, partis et syndicats avaient appelé à la mobilisation au niveau national, dont une vingtaine présentes à Montpellier. Elles dénoncent la loi anti-casseurs, passée au journal officiel jeudi 11 avril, et demandent son abrogation.

Pas de gaz lacrymogène cette fois ci

Malgré les nouvelles mesures de cette loi, notamment la création du délit de dissimulation volontaire du visage, passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende, les manifestants n'ont pas changé leurs habitudes. Certains portent un foulard pour ne pas être reconnus de leurs proches ou de leurs employeurs. D'autres sont plus équipés. Frédérique et Ludo, gilets jaunes sur le dos, et masque de chantier autour du cou, sont venus bien préparés. "Je vais pas me bousiller la santé à respirer du gaz lacrymogène, à cause d'une loi qui a été votée pour empêcher les gens de manifester!" tempête Frédérique.

Mais de gaz lacrymogène, il n'y en a pas eu cette fois. La manifestation s'est terminée dans le calme aux alentours de 18 heures.