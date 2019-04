Acte 22 : Les Gilets Jaunes du Puy-de-Dôme à la croisée des chemins

Clermont-Ferrand, France

Le samedi a pris une double-forme pour les Gilets Jaunes du Puy-de-Dôme. La traditionnelle marche du samedi a en effet laissé place à un grand rassemblement. Une cinquantaine d’associations, de syndicats et de partis politiques appelait à manifester ce samedi partout en France contre la "loi anti-casseurs", alors que ce texte entrait en vigueur ce jeudi. Ils étaient entre 550 et 800 personnes dans les rues.

Une manifestation en forme de convergences des luttes

Pour plusieurs manifestants, ce texte était une remise en cause directe de "la liberté de manifester". Au départ de la place de Jaude, le cortège s'est rendu ensuite devant la préfecture où les organisateurs ont demandé aux manifestants de s'asseoir sur les marches. "Nous demandons l'abrogation de ce texte" a crié un des membres de la Ligue des Droits de l'Homme, suivi par la foule des manifestants.

La loi dite « anticasseurs » vivement critiquée. Les manifestants crient « Abrogation » #ClermontFd#libertédemanifesterpic.twitter.com/UMg3wqsinU — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 13, 2019

Cette loi, réponse aux violences dues aux Gilets Jaunes, touche néanmoins toutes les manifestations. C'est en tout cas ce que craint Nicolas Duquerroy, syndicaliste à F.O. "Il y a eu un pas énorme réalisé par le gouvernement. On va résister" estime-t-il.

Selon les différentes sources, ils étaient entre 550 et 800 personnes dans les rues de Clermont-Ferrand © Radio France - Mickaël Chailloux

"Manifester est un droit fondamental" - Claude Vidal, Amnesty International

Tous se disaient solidaires des Gilets Jaunes, qui ont dénoncé une loi "qui méprise, dénigre, mutile et emprisonne ceux qui souhaitent pacifique vivre dans un monde plus apaisé, plus juste et plus durable."

Ils étaient une quarantaine samedi matin près du péage de Gerzat © Radio France - Mickaël Chailloux

Une opération "péage gratuit" pour retrouver le souffle du 17 novembre

Ce samedi matin, une quarantaine de manifestants a tenté de rejouer le 17 novembre. Les Gilets Jaunes ont voulu lever les barrières de péage de l'A71 au niveau de Gerzat, comme ils l'avaient fait il y a 5 mois. Présents sur le rond-point, ils ont été accueillis par une dizaine de gendarmes. Les forces de l'ordre ont notifié aux Gilets Jaunes que s'ils mettaient un pied sur le péage, ils risquaient la garde à vue. La dizaine de protestataires a donc distribué des tracts aux automobilistes, sur proposition d'un des manifestants.

A l’ancienne ! Quelques #GiletsJaunes re-tractent au rond-point de Gerzat. Ils espéraient pouvoir lever les barrières de péage. Interdiction formelle des gendarmes. #Auvergne#ClermontFdpic.twitter.com/yNx5V52gJG — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 13, 2019

Des Gilets Jaunes du Puy-de-Dôme tractant au péage de Gerzat lors d'une opération "péage gratuit" qui a fait un flop © Radio France - Mickaël Chailloux