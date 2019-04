Acte 24 des gilets jaunes en Limousin

Limoges, France

Un peu plus de 5 mois après le début du mouvement, et 2 jours après l'intervention d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes restent déterminés et mobilisés. Ce matin, ils étaient une trentaine de manifestants sur le rond point de Grossereix, en Zone Industrielle Nord de Limoges (photo). Là, ils ont pu constater l'effet de leur action auprès des automobilistes.

Ne rien lâcher

les gilets jaunes ne sont pas décidés à lâcher du lest : "la force de ce mouvement, c'est que ce sont des gens déterminés!", insiste Jo dit "le jaune".

Des slogans qui font mouche © Radio France - Frédéric Cano

Ceux qui ne sont pas convaincus, il faut qu'ils enfilent leur gilet." - Gilles

Sur le rond point , à l'aide de banderoles, les manifestants tentent de remobiliser les troupes. Parmi eux Gilles, gilet jaune de la première heure.

Pour les automobilistes, qui prennent volontiers les tracts qu'on leur tend, le sentiment sur le mouvement est souvent le même, à savoir : partagé. "Tant que les gens sont sincères cela me convient très bien, ce qui me dérange un peu plus c'est que le mouvement soit détourné", confie cette conductrice.

A Brive, ils étaient une centaine dans les rues. Même cause, même combat.