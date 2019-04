Acte 24 des gilets jaunes : environ 200 manifestants à Valence

Ce samedi, quinze voitures et plus d'une vingtaine de motos sont partis de Loriol à 10 heures pour rejoindre Crest puis Livron en faisant une opération escargot. A 14 heures, environ 200 manifestants ont défilés entre le rond-point de Leroy Merlin, de KFC puis de Géant Casino.

Valence, France

"Je ne supporte plus Monsieur Macron. Il n'a répondu à aucune des revendications des gilets jaunes jeudi dernier", s'agace Adelaïde, gilet jaune valentinoise. A côté de cette mère de deux enfants, environ deux cents gilets jaunes se sont rassemblés ce samedi à Valence Sud. Avant d'entamer leur marche le ton est donné par le discours de Cédric, autre gilet jaune valentinois, "Emmanuel Macron a essayé de nous endormir, mais on ne s'est pas laissé endormir, on est encore là"

Environ 200 personnes ont défilé à Valence Sud ce samedi, une manifestation déclarée en préfecture © Radio France - Diane Sprimont

Marc est un gilet jaune retraité de 67 ans, il a écouté très attentivement le chef de l'Etat jeudi dernier. Ce samedi, Marc est de nouveau dans la rue, "c'est trop faible ce qu'il a annoncé pour les retraites, les gens sont dans la précarité."

Pas question de ranger son gilet jaune donc. Les manifestants organisent déjà l'acte 25, une grande opération escargot en Drôme Ardèche avec la participation des départements voisins.