Acte 24 des Gilets jaunes : les clermontois préparent les mobilisations de mai

Clermont-Ferrand, France

Peu convaincus après les annonces d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes de Clermont-Ferrand se sont de nouveau réunis sur le rond-point du Brézet, lieu historique de la contestation. Au programme de la journée, pas de manifestation en ville, mais un repas dans la cabane de fortune. Ils étaient une cinquantaine se retrouver dans une ambiance bon enfant.

"Il a remobilisé les gens lui-même et il a réussi à tous nous re-motiver", annonce Flo-flo, Gilet jaune de la première heure. Elle espère un regain de mobilisation depuis les annonces de l'Elysée. "On n'a rien en face, donc comme ça ne se débloque pas, on reste mobilisés". Pour cette mère de 3 enfants et au chômage depuis quelques mois, les méthodes du gouvernement pour faire cesser la crise ne sont pas les bonnes : "Il a dépensé 12 millions dans le grand débat et ça n'a servi à rien. Ce sont 12 millions de gaspillés et qu'il aurait pu redistribuer", regrette Flo-flo. D'autres Gilets jaunes du rond-point soulignent également que les sujets abordés ne sont pas les bons : ils rappellent que la demande initiale est une baisse du prix des carburants, une sujet qui n'a pas été évoqué par Emmanuel Macron.

Un convoi jusqu'à Paris le 1er mai prochain

Les Gilets jaunes clermontois misent beaucoup sur la mobilisation du 1er mai : "j'espère que le 1er mai sera une date à jamais gravée dans ma mémoire, vraiment... Une énorme manifestation, la révolution 1789, numéro 2", confie Pierrot. En plus d'une manifestation depuis la place Delille à Clermont-Ferrand le 1er mai, les Gilets jaunes auvergnats organisent un convoi pour rejoindre la capitale et la grande manifestation.