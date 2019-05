Acte 27 des gilets jaunes : forte baisse de la mobilisation à Caen

Caen, France

Depuis plusieurs semaines, le nombre de gilets jaunes dans les rues de Caen s'était stabilisé autour de 500 personnes. Ce samedi 18 mai, la mobilisation est tombée à 200 manifestants. Les gilets jaunes se sont donnés rendez-vous au conservatoire à 14h comme d'habitude depuis quelques samedis mais "les gens ne viennent plus, on ne sait plus quoi faire", déplore Alain. "Je ne vois pas ce qui peut changer avec ces manifestations," ajoute Joanne.

Le cortège est passé près de l'hippodrome, quelques dizaines de gilets jaunes ont pénétré dans l'enceinte hippique. Puis les manifestants ont enlevé leur haut fluo et ont pénétré dans la zone interdite par la préfecture du Calvados. Les forces de l'ordre se sont alors déplacées et les gilets jaunes se sont dispersés.

Les forces de l'ordre arrivent en centre-ville de #Caen, les #GiletsJaunes sans gilets se dispersent pic.twitter.com/gB8Ndi8dfc — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 18, 2019

La désorganisation des manifestations exaspère Franck : "on fait des réunions, on prévoit des actions que l'on vote à mains levées mais le samedi, chacun veut partir à droite, à gauche." Pour Bruno, habitué des manifestations à Caen, c'est même bientôt la fin du mouvement. "Ça s’essouffle, après les élections européennes, ça risque de tomber comme peau de chagrin."