Acte 6 de la mobilisation des gilets jaunes en région parisienne, rendez-vous donné à Montmartre

Paris, France

Un acte 6 du mouvement des gilets jaunes marqué par le secret de l'organisation de la mobilisation parisienne. Les appels à manifester ce samedi 22 décembre se sont multipliés sur les réseaux sociaux, avec dans un premier temps, Versailles en ligne de mire. Le symbole de la monarchie dans les Yvelines s'est préparé à l'arrivée de plusieurs centaines de manifestants, selon le préfet. Finalement, ce n'était peut-être qu'un leurre, un appel a été lancé peu après 9h pour rejoindre Paris et Montmartre

Versailles pour faire diversion ?

La page facebook de la "France énervée" administrée par Éric Drouet, l'un des porte-paroles du mouvement, incite les manifestants à prendre la direction du Sacré- Cœur. Une page qui comporte également de nombreux commentaires qui se félicitent du dispositif de sécurité mis en place à Versailles "pour rien". Les manifestants aux abords du château de Versailles sont peu nombreux ce matin.

Des stations de métro fermées à Paris

Dans la capitale la préfecture de police a finalement fait fermer de nombreuses stations de métro. La ligne 1 ne marque pas l'arrêt entre Tuileries et Argentine. Station fermée aussi à Concorde sur la ligne 1 et 8, ainsi que la station Étoile sur les lignes 2 et 6. Les métros 9 et 13 ne s'arrêtent pas à la station Miromesnil.

07:11, la station Argentine est fermée (manifestation) #RATP#ligne1 — Ligne 1 RATP (@Ligne1_RATP) December 22, 2018