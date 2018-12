"Gilets jaunes" à Orléans : Deux retraités loirétains trouvent l'amour grâce aux manifestations

Claudie et Jean-Michel ont 64 et 68 ans

Orléans, France

L'acte VII de la mobilisation des "gilets jaunes" s'est déroulé en plusieurs temps ce samedi 29 décembre dans le Loiret. Dès le matin, deux opérations escargot ont eu lieu. L'une au départ d'Orléans et l'autre au départ de Montargis pour rejoindre Châteauneuf-sur-Loire en prenant la RD060.

Dans l'après-midi, jusqu'à 280 manifestants se sont retrouvés place d'Arc pour défiler ensuite dans le centre ville d'Orléans pendant plusieurs heures. Une manifestation à laquelle ont participé beaucoup de retraités dont Claudie et Jean-Michel, 64 et 68 ans en couple depuis un mois et demi.

Ces deux Loirétains à la retraite se sont rencontrés le 17 novembre lors de la toute première manifestation des "gilets jaunes". "On manifestait ensemble et on discutait. Je lui emmenais des casse-croûtes et petit à petit on s'est donné la main et maintenant on est ensemble." raconte Claudie.

Une retraite de 950 euros par mois

Une rencontre qui tombe au bon moment pour la retraité qui vit avec une petite pension. "Je ne gagne que 950 euros par mois alors je ne fais qu'un repas par jour. Je mange de la soupe en général et j'ai arrêté la viande parce que c'est bien trop cher. Pour faire des cadeaux de Noël à mes petits-enfants, j'ai dû faire des choix" explique cette blonde aux cheveux courts à lunettes.

"On n'a plus d'argent mais on aura quand même trouvé l'amour" Jean-Michel, 68 ans

Pour Jean-Michel, qui ne quitte plus sa compagne des yeux, cette belle surprise de Noël fait chaud au cœur. Les deux tourtereaux en gilet jaune comptent bien faire toutes les manifestations, main dans la main.

Une mobilisation stable chez les "gilets jaunes" d'Orléans

A Orléans, les manifestants ont défilé dans le calme mais leur mobilisation a tout de même provoqué des ralentissement pour les voitures et les trams dans le centre ville.

Près de 300 #giletsjaunes ont défilé dans les rues d’#Orléans pour l’acte 7 de la mobilisation. pic.twitter.com/tqxzYdzUTM — France Bleu Orleans (@FBOrleans) December 29, 2018

Plus de 200 gilets jaunes sont actuellement sur les voies du tram place Charles De Gaulle @TAObustram#giletsjaunespic.twitter.com/MluwZ4NPG4 — France Bleu Orleans (@FBOrleans) December 29, 2018

Certains gilets jaunes ont manifesté devant la mairie d'Orléans © Radio France - Manon Derdevet