Acte V - Dans le Haut-Rhin, les gilets jaunes organisent plusieurs marches blanches

Colmar, France

Une marche blanche... avec des gilets jaunes. Samedi 15 décembre, le mouvement signait l'acte 5 de la mobilisation. Dans le haut-Rhin, les gilets jaunes ont décidé de mener des actions différentes pour prendre en compte les événements récents. Pas de grande manifestation cette fois-ci mais plusieurs marches blanches, au rond-point d'Aspach, à Soultz-Haut-Rhin ou encore à Colmar.

Les gilets jaunes colmariens sont parties du rond point de la statue de la liberté pour aller déposer une gerbe de fleurs devant la préfecture du Haut-Rhin et observer une minute de silence. La marche, au départ prévue pour rendre hommage aux gilets jaunes morts ou blessés depuis le début de la mobilisation a finalement pris une autre tournure avec l'attentat à Strasbourg. Les Gilets jaunes ont donc défilé derrière une banderole unique sur laquelle on pouvait lire "Soutien à Strasbourg".

Une minute de silence observée par une centaine de personnes devant le conseil général du Haut-Rhin à Colmar. Les #GiletsJaunes poursuivent maintenant leur marche blanche pour déposer une gerbe de fleurs devant la préfecture. #attentatstrasbourgpic.twitter.com/0KOgfBA4vR — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) December 15, 2018

Une "pause dans les revendications"

En dehors de cette grande banderole blanche et d'un drapeau noir en signe de deuil, aucun autre drapeau ou banderole n'a été accepté par les organisateurs, comme l'explique Michel : "Nous voulions mettre en pause nos revendications le temps de cette journée et défiler dans le silence. _On dit qu'il y a des gilets jaunes radicaux qui font tout un tas de choses pas acceptées par tout le monde donc là on montre qu'on est pacifistes_, on ne crée pas de problème, et en plus c'est un hommage aux victimes."

15 décembre à Colmar, une centaine de gilets jaunes ont organisé une marche blanche et silencieuse. © Radio France - Solène de Larquier

Un hommage bas-rhinois samedi prochain

Dans le Bas-Rhin, les gilets jaunes ont préféré suivre l'interdiction de manifester, suite à l'alerte attentat relevée à son niveau maximum. Ils comptent commémorer les victimes de l'attaque lors de leur prochain rassemblement samedi prochain à Strasbourg.