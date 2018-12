Acte VI des gilets jaunes : les manifestants investissent à nouveau le centre-ville de Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Ils sont beaucoup moins nombreux que les semaines passées mais ils sont tout de même plusieurs centaines de gilets jaunes à s'être mobilisés pour un nouveau samedi de manifestation à Saint-Etienne.

16H30 : Le cortège des gilets jaunes commence à se disperser

Dispersion du cortège : certains partent sur l’avenue de la libération, d’autres en direction de la place Dorian. pic.twitter.com/J9OqNTE8di — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

16H00 : Les gilets jaunes craignent de voir dégénérer leur manifestation à cause des casseurs, comme les trois samedis précédents. Ils décident de quitter Centre Deux et de faire demi-tour, direction la préfecture de la Loire. "Les casseurs, on les laisse" disent les manifestants.

Demi-tour, direction la préfecture. « Les vrais gilets jaunes on y va, les casseurs on les laisse » disent les manifestants. pic.twitter.com/0vtyq5JxJD — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

15H45 : Les manifestants sont arrivés à Centre Deux. Ils font face à un important cordon de sécurité

Les gilets jaunes sont arrivés à Centre-Deux, où les forces de l’ordre sont présentes. #giletsjaunes#loire#saintetiennepic.twitter.com/M39dwVpc0I — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

15H25 : Le cortège s'est nettement étoffé. A présent, environ un millier de manifestants sont rassemblés dans le centre-ville de Saint-Etienne. Sur leur passage, les commerçants ont à nouveau baissé le rideau, comme tous les samedis depuis plus d'un mois. Les gilets jaunes se déplacent vers Centre Deux, le centre commercial volontairement incendié le 1er décembre.

Les gilets jaunes remontent la Grand Rue, direction Centre Deux. Tous les magasins ont baissé le rideau. Le cortège s’est bien étoffé depuis le début d’après-midi. Plus de 1000 personnes. #giletsjaunes#saintetienne#loirepic.twitter.com/Jhp1aOXqG0 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

15H20 : Les gilets jaunes investissent la place du peuple

15H07 : Les manifestants quittent la place Jean Jaurès, direction, la place du peuple

Le cortège remonte dans le centre-ville par la rue de la Résistance. « Macron démission » et pétards en fond sonore. #giletsjaunes#saintetienne#loirepic.twitter.com/AdvceN4z58 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

Les gilets jaunes quittent la place Jean Jaurès pour aller vers la place Jacquard. #giletsjaunes#loire#saintetiennepic.twitter.com/kTC39QgL3k — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

15H00 : Revoilà les gilets jaunes ! Ils sont plusieurs centaines à avoir réussi à rallier la place Jean Jaurès. Entre fumigènes et Marseillaise, l'ambiance est relativement calme.

Le rassemblement sur la place Jean Jaurès reste calme. Les gilets jaunes ont entonné la Marseillaise. #giletsjaunes#loire#saintetiennepic.twitter.com/WD8xP4Ejh6 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

Peu avant 14h30, changement de stratégie pour les manifestants : ils quittent leurs gilets jaunes pour passer à travers les mailles du filet, malgré l'importante présence policière. L'objectif : converger, anonymement vers le centre-ville et de revêtir, à nouveau leurs gilets.

Les manifestants ont quitté les gilets jaunes pour passer entre les mailles du filet des forces de l’ordre. Ils se dirigent vers le centre-ville. #giletsjaunes#saintetienne#loirepic.twitter.com/86ciWvdq6M — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 22, 2018

14H00 : Depuis une heure, les gilets jaunes affluent au point de rendez-vous, devant le Zénith de la ville. Puis les manifestants tentent de se diriger vers la place Carnot. Les forces de l'ordre les en empêchent, alors les gilets jaunes prennent un chemin détourné avant d'être à nouveau stoppés par les policiers, au croisement de la rue du Teyre et de la rue Pierre Dupont.