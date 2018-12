Acte VII des gilets jaunes : quelle mobilisation dans le Poitou ?

Les gilets jaunes préparent leur septième week-end de mobilisation. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, plusieurs points de rendez-vous sont prévus.

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les gilets jaunes ont prévu plusieurs actions pour le septième week-end de mobilisation. Des points de rendez-vous et manifestations aux mêmes endroits que d'habitude.

Des rendez-vous à Poitiers et à Niort

A Poitiers, les gilets jaunes se donnent rendez-vous à 10 heures au rond-point de Poitiers sud, au niveau du Mac Do. Et les volontaires sont appelés à venir une heure plus tôt, à 9 heures, pour une distribution de tracts au même endroit. A Châtellerault, les gilets jaunes se regroupent sur un terrain privé, près de la Main Jaune, leur nouveau lieu de mobilisation depuis l'incendie de la statue.

Dans les Deux-Sèvres, à Niort, les gilets jaunes se donnent rendez-vous place de la Brèche à 14 heures. Une manifestation qui se veut départementale. D'autres actions pourraient être prévus à Parthenay, Bessines, Thouars ou Saint-Jean-de-Thouars. La préfecture précise qu'aucune manifestation a été déclarée en préfecture.