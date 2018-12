Acte VII: Plus de 500 Gilets Jaunes rassemblés ce samedi à Reims

Par Marius Delaunay, France Bleu Champagne-Ardenne

A quelques jours du Nouvel An, ils étaient plus de 500 Gilets Jaunes à défiler ce samedi après-midi à Reims selon la Police. Un rassemblement de piétons et de motards qui a mobilisé plus de monde que la semaine dernière pour l'acte VI.