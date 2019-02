Acte XV des gilets jaunes : faible mobilisation dans la Loire et en Haute-Loire

Loire, France

"On aimerait bien aller à Clermont mais on n'a pas les moyens." Christophe et sa femme Valérie ont une nouvelle fois défilé dans les rues de Saint-Etienne ce samedi, gilet jaune sur le dos. Le couple qui vit à Saint-Marcellin-en-Forez se rend à Saint-Etienne chaque semaine depuis le 17 novembre pour dénoncer la politique du gouvernement. "Si on pouvait on irait jusqu'à Paris pour faire coucou à Macron mais on fait au plus simple," poursuit Christophe.

Moitié moins de monde à Saint-Etienne que samedi dernier

Le couple était donc dans le cortège ce samedi à Saint-Etienne. Partis de la place du peuple vers 14h30, les gilets jaunes ont longé les rails du tram, s'arrêtant devant le centre commercial Centre Deux. Puis ils ont bloqué la circulation pendant quelques minutes sur la nationale 88. Les forces de l'ordre sont restés à distance et il n'y a pas eu d'incident majeur à signaler. En tout, ils étaient 340 à Saint-Etienne selon la préfecture, moitié moins que samedi dernier (750). Mobilisation en baisse également à Roanne puisque 180 gilets jaunes se sont réunis ce samedi, toujours selon les chiffres de la préfecture de la Loire.

La manifestation des #Giletsjaunes s’arrête un moment devant le centre commercial Centre Deux à #SaintEtienne#acteXV quelques pétards mais aucun incident pic.twitter.com/0ZcDtwmF82 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 23, 2019

Une interpellation en Haute-Loire

En Haute-Loire, peu de gilets jaunes également mais un climat plus tendu. Une soixantaine de manifestants se sont rassemblés au Puy-en-Velay. Ils ont notamment bloqué une des pompes à essence du magasin Auchan Brives Charensac, puis un restaurant McDonald et enfin, quelques gilets jaunes sont rentrés dans le magasin Auchan, et une personne a été interpellée après des insultes proférées contre les policiers qui attendaient à l'extérieur.