Acte XXIII des gilets jaunes à Dijon : 13 interpellations et une vive altercation entre un homme et le cortège

L'acte XXIII des gilets jaunes à Dijon s'est déroulé non sans tension entre les forces de l'ordre et le cortège, débouchant sur treize interpellations ce samedi 20 avril. En plein cœur de la ville, vers le Palais des Ducs, un homme hostile aux manifestants a tenté de s'en prendre à eux.

Dijon, France

Les gilets jaunes étaient plusieurs centaines hier à Dijon pour l'acte XXIII de la mobilisation ce samedi. L'après-midi s'est déroulé avec quelques tensions entre les forces de l'ordre et le cortège et aurait pu mal tourner lorsqu'un homme s'est montré violent envers les manifestants.

Les manifestants se sont retrouvés Place de la République et ont marché jusqu'à la Place Wilson en passant par Darcy pour finir devant la préfecture. Une bande d'actifs du quartier des Lentillères, la ZAD de Dijon qui fête ses neuf ans ce week-end est venue les soutenir pendant une partie du cortège.

Treize interpellations

La préfecture indique quand même trois feux de poubelle et treize interpellations, dont huit pour délit de visage dissimulé. C'est plus du double comparé à samedi dernier, où six personnes avaient été interpellées.

Bilan acte 23 #GiletsJaunes : jets de pierre et tirs de mortiers sur les forces de l'ordre ont nécessité réplique par gaz lacrymo. 3 feux de poubelles. 13 interpellations dont 8 pour délit de visage dissimulé. Le Préfet remercie forces de l'ordre et pompiers pour leur engagement. — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) April 20, 2019

La préfecture a indiqué déplorer l'usage de tirs et de mortier envers les forces de l'ordre.

Un homme tente de s'en prendre aux gilets jaunes

En plein cœur de Dijon à côté du Palais des Ducs, la manifestation a manqué tourner au drame en fin d'après-midi.

C'est au sein de la rue Lammonoye, une rue passante surtout ce samedi-après midi ensoleillé, qu'un homme est sorti d'un restaurant. Brandissant une machette et un pic à glace, il s'est adressé directement aux manifestants, visiblement hostile aux gilets jaunes. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher l'homme de passer à l'acte. Selon la préfecture, ce dernier n'a pas été mis en garde à vue mais une enquête est en cours.

Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de manifestants a reculé sur l'ensemble du pays : 27.900 contre 31.100 la semaine précédente, mais a quasiment doublé dans la capitale.