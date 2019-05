Acte XXVI des gilets jaunes à Dijon : dans le calme, ils sont passés au cœur de la Grande Braderie

Dijon, France

Lors de cet acte XXVI des "gilets jaunes" à Dijon, les centaines de manifestants se sont rendus en centre-ville et se sont mêlés à La Grande Braderie. Ils ont fait plusieurs allers-retours rue de la Liberté dans le calme et la festivité. L'idée était de montrer qu'ils sont encore là et qu'ils ne sont pas bien méchants, face à eux, la plupart des passants et commerçants eux étaient plutôt réticents. Cette braderie est censée sauver les affaires en baisse depuis le début du mouvement, mais la pluie et les gilets jaunes ne sont pas des conditions optimales pour brader.

Une ambiance festive en cœur de ville, pour montrer qu'ils sont encore là

L'idée ce samedi était de déambuler loin des forces de l'ordre, de faire passer des messages en musique, sous le rythme des percussions. "On se doute bien que tout le monde ne nous voyait pas au milieu de la braderie. Mais les gilets jaunes sont des gens comme les autres, on peut avoir notre place ici, montrer notre présence dans un esprit calme de déambulation. C'est une marche, on reste au milieu des gens et cela se passe bien," explique un gilet jaune.

#ActeXXVI des #GiletsJaunes en mode festif déambulent dans les rues de la grande braderie de printemps sous l’oeuil plus ou moins soucieux des commerçants pic.twitter.com/WytrxWaJ3I — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) May 11, 2019

Ils ont lancé des petits papiers jaunes inscrits de messages comme "France à fric", "Pour préserver la nature, notre futur, notre mémoire", ce qui a fortement agacé certains commerçants, l'une d'elle s'exclamant : "vous parlez de protéger la planète mais vous balancez ça, devant nos boutiques, et après, qui est-ce qui nettoie ? Moi je peux pas manifester, il y a personne pour me remplacer le samedi et je touche à peine 1 200 euros par mois ! "

Des confettis jaunes lancés pour faire passer leur message © Radio France - Sophie Allemand

"Oh ils nous emmerdent les gilets jaunes" : certains voient ça d'un mauvais oeuil

Certains commerçants ou passant comprennent et plaisantent avec eux. D'autres sont moins convaincus, comme cette gérante de boutique de textiles postée devant sa vitrine qui les regardent avec consternation : "pour moi c'est pas de l'ambiance ça, ils sont en train de réduire des gens qui travaillent toute l'année ! En centre-ville on a besoin d'avoir une clientèle, là les gens ne viennent plus car il n'y a plus de tram ni de bus. On a pas la même idée du festif."

Reportage à la braderie : drôle de rencontre en les gilets jaunes soudés et les autres, qui regardent cela de loin Copier

Plus loin, un passant lance à propos des manifestants : "oh ils nous emmerdent les gilets jaunes." Bruce : gilet jaune au nez rouge est le clown de la manifestation. Alors il en plaisante, mais pour lui ce genre de parole dans un climat si sensible peut vraiment faire mal au cœur, "car ça veut un peut dire 'tu nous embêtes avec ta souffrance, laisse nous vivre tranquillement je n'ai pas envie que tu sois trop visible, j'ai pas envie de te parler ou te voir, je comprends pas ton truc', oui ça fait mal."

#ActeXXVI#GiletsJaunes Au milieu de la grande braderie de printemps de @ShopInDijon. Bruce le clown 🤡 le gilet jaune au nez rouge répond aux passants qui disent “oh les gilets jaunes font chier” pic.twitter.com/3vvJu56odA — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) May 11, 2019

Au niveau national le mouvement s’essouffle après bientôt six mois de mobilisation. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 18.600 manifestants en France, dont 1.200 à Paris soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement le 17 novembre. Un décompte contesté par les "gilets jaunes" qui ont annoncé environ 37.500 manifestants.