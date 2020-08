Actes de barbarie sur des chevaux : une pétition pour demander une cellule de crise

Deux chevaux ont encore été visés par des actes de barbarie en début de semaine dans les Côtes-d'Armor. Le premier a été égorgé dans un champ, le second a eu les oreilles tailladées. Depuis, les propriétaires équins du département sont sur le qui-vive et s'inquiètent pour leurs bêtes.

Des rondes et une information en temps réel

Depuis le début de l'année, 13 chevaux ont auraient été victimes de ces actes de violence en France. Une situation qui ne peut plus durer selon la ligue des animaux. Elle vient de lancer une pétition en ligne pour réclamer l'ouverture d'une cellule de crise afin de veiller au mieux sur les équidés et interpeller au plus vite les auteurs de ces actes barbares. L'association de défense des animaux demande que "des rondes de surveillance soient effectuées" par les forces de l'ordre et que "les commissariats de France restent en alerte et soient informés en temps réel."

La pétition sera adressée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ainsi qu'au député Loïc Dombreval, Président du groupe d’étude sur la condition animale à l’Assemblée Nationale.