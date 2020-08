Actes de cruauté envers les chevaux : la FDSEA de la Mayenne se porte partie civile

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 27 août, la FDSEA de la Mayenne dénonce les agressions qui se multiplient envers les chevaux. Cette réaction fait suite à la découverte par un éleveur du Nord-Mayenne d'une jument blessée avec une plaie assez profonde, de 40 centimètres, sur le flanc. Le vétérinaire qui a pris en charge la jument et le poulain qu'elle porte, pense à une mutilation.

Combattre les agressions -FDSEA 53

Le syndicat agricole fait part de son inquiétude, adresse son soutien aux éleveurs et annonce se porter partie civile dans cette affaire et celle qui pourrait survenir. La FDSEA 53 précise "nous entendons ainsi combattre les agressions de ces individus et poursuivre l'action de renseignement et de proximité qu'on entretient avec les forces de l'ordre"

La FDSEA ajoute qu'elle attend de la fermeté l'Etat et du Ministère de la justice par rapport aux actes malveillants sur les exploitations et aux actes de cruauté envers les animaux.