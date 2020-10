Action des antipubs au Corum à Montpellier, l'art pour remplacer la pub

Les publicités ont été remplacées par des dessins et des expressions libres

Le collectif Extinction Rebellion qui milite "contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique" a mené mardi soir une action pour dénoncer la publicité en remplaçant plusieurs affiches publicitaires dans des panneaux urbains, par des dessins, de la poésie et des affiches d'expression libre, quartier du Corum à Montpellier.



"La publicité, dont le caractère nocif n’est plus à prouver, continue d’envahir nos rues. Elle entretient le système de surproduction responsable de l’anéantissement du monde vivant et légitime les écocides devant lesquels plus personne ne peut rester indifférent. La rue appartient aux habitants , pas aux publicitaires. Nous voulons l’arrêt de la propagande publicitaire qui pousse à désirer ce dont nous pouvons nous passer. Nous voulons libérer nos imaginaires. Nous voulons de l’art, pas de la pub."