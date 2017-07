Action des Jeunes Agriculteurs de la Haute-Savoie contre les occupations illégales des gens du voyage

Ce mardi, plusieurs centaines d’agriculteurs ont organisé des barrages filtrant sur plusieurs routes haut-savoyardes. Une action coup de poing pour crier leur ras-le-bol face aux occupations illégales de leurs terrains par les gens du voyage.

"On n’est pas là pour embêter les automobilistes mais là, nous n’avons plus choix." Dans la voix de cet agriculteur de Saint-Cergues, il y a de la lassitude. Depuis le début de l’année, le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) a fait les comptes. Il a dénombré plus de soixante stationnements illicites dans le département contre trente-six l’année dernière. "Et à chaque fois c’est pareil, fait remarquer Loïc Détruche, président des JA 74. Des champs ruinés, des détritus partout et des cultures à ressemer."

On ne manifeste pas contre la communauté des gens du voyage mais contre les occupations illégales" - Loïc Détruche, président des JA 74

REPORTAGE sur le barrage filtrant de Loisin Copier

Changer la loi

Durant deux heures, les agriculteurs ont distribué des tracts aux automobilistes. Ils ont reçu le soutien de plusieurs dizaines d’élus locaux. "Le gouvernement doit changer la loi, pour que les gens du voyage qui occupent illégalement nos terrains soient expulsés plus rapidement", a insisté Loïc Détruche. Jeudi, une délégation de parlementaires haut-savoyards sera reçu au ministère de l’Intérieur pour évoquer cette problématique récurrente dans le département.

C’est des pertes de récoltes, des champs inutilisables… il y a un gros ras-le-bol des agriculteurs" - Pierre, agriculteur à Saint-Cergues

ECOUTEZ Pierre, agriculteur à Saint-Cergues Copier