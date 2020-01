Action devant le palais de justice de Nice pour dire Stop aux féminicides

Une centaine de personnes s’est rassemblée ce dimanche en fin de matinée sur la place du Palais de justice pour faire une chorégraphie et dénoncer ainsi les violences sexistes et sexuelles envers les femmes.

Nice, France

A l’appel du Collectif Droits des Femmes 06, une trentaine de femmes vêtues de violet ont chanté et fait une chorégraphie ce matin devant le Palais de Justice de Nice pour dire Stop aux féminicides. Les militantes exigent du gouvernement des actes forts et surtout une enveloppe d’un milliard d’euros notamment pour financer des politiques publiques contre les violences. Le collectif réclame par exemple, des lieux d’hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences et pour leur permettre ainsi de s’éloigner de leurs compagnons violents. Lors de leur action, les femmes du Collectif Droits des Femmes 06 ont chanté

150 femmes assassinées, on ne l’acceptera jamais. En 2020, on veut des lois. En 2020, on veut des sous. En 2020, on veut la justice. STOP FEMINICIDE

Tous les milieux, tous les âges

Les militantes attendent en 2020 de vraies actions pour protéger les femmes. Une justice plus rapide par exemple pour éloigner les conjoints violents. Il faut aussi insister dès le plus jeune âge sur l’égalité entre les filles et les garçons insiste les militantes azuréennes. En septembre dernier, la jeune Salomé 21 ans est morte à Cagnes sur Mer sous les coups de son compagnon. C'était le 100e féminicide en France. Le drame a profondément marqué la Côte d’Azur. Les féminicides touchent toutes les sphères, tous les âges, tous les milieux rappelle le Collectif Droits des Femmes 06.