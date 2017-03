Action du collection 269 Life à l'abattoir Charal à Metz

Une soixantaine de militants du collectif 269 Life se sont enchaînés dans l'abattoir Charal à Metz. Ils dénoncent l'exploitation des animaux par l'homme.

"C'est la plus importante action de ce type jamais entreprise" selon le collectif 269. A 4h du matin, une soixantaine de militants se sont enchaînés dans "'le couloir de la mort". Ils dénoncent l'exploitation des animaux par l'homme.

Vers 9h les militants étaient évacués par les forces de l'ordre.

[SHARE] We blocked the death hallway leading the animals to their last breathe with 60 activists, making stop the employees "work" here. pic.twitter.com/vg22FNMWjL