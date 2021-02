À Paris, des FEMEN demandent "justice pour Julie" qui accuse des pompiers de viol

"Justice pour Julie" : une trentaine de militantes FEMEN s'est mobilisée ce samedi midi devant le ministère de la justice à Paris, en soutien à cette jeune femme qui accuse une vingtaine de pompiers de l'avoir violée en 2009, alors qu'elle était alors âgée de 14 ans. Brandissant des pancartes avec des citations de l'adolescente, elles ont manifesté place Vendôme à la mi-journée.

Faits requalifiés en atteinte sexuelle

Trois pompiers avaient initialement été mis en examen pour viol sur mineure, mais le juge avait requalifié les faits en "atteinte sexuelle" en juillet 2019 : une décision confirmée par la cour d'appel de Versailles en novembre dernier. Ils sont donc renvoyés devant le tribunal correctionnel, et non aux assises.

Selon la défense, Julie aurait contacté certains des pompiers via les réseaux sociaux, une version formellement contestée par la mère de l'adolescente. Elle a entretenu une relation avec l'un d'entre eux pendant près d'un an, mais a dénoncé des rapports non consentis, notamment un après-midi chez ce pompier qui se trouvait avec deux collègues. Ce sont eux qui seront jugés à partir du mercredi 10 février.

De nouvelles manifestations à l'appel de collectifs féministes sont prévues ce dimanche, notamment à Paris, à 14h30, place Saint Michel et devant le Palais de justice.