La Touraine accueille un court-métrage tourné pour Action Enfance

Les enfants des villages Action Enfance sont les stars d'un tournage en Touraine. Engagé dans la protection de l’enfance, la fondation a lancé son festival "Action Enfance fait son cinéma", qui existe désormais depuis 4 ans. De retour pour une nouvelle année, le plateau s'est organisé malgré la crise sanitaire : 160 scénarios ont été envoyés depuis toute la France, et seulement 16 ont été sélectionnés. À Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire), les enfants ont donc pu profiter de conditions de tournage quasi-professionnelles.

Un vrai tournage de cinéma

Crise sanitaire oblige, le tournage a lieu en plein air. Sur un parking de Beaumont-en-Véron, les enfants dansent devant une voiture mais surtout devant une caméra de cinéma.

Les enfants d’Action Enfance sont placés par un juge après avoir été considérés en danger dans leur famille. Encadrés par des éducateurs familiaux, ils peuvent y rester jusqu’à l’âge de 18 ans. Marie est une de ces éducatrices et elle accompagne ses protégés : "Ils sont très heureux de participer, même si devant la caméra ils sont un peu stressés. Pour autant, on leur a bien expliqué que tout se faisait dans la _bienveillance_, qu'il n'y avait pas de jugement, et puis ils ont répété pour être prêts le jour-J."

Les enfants du village Action Enfance jouent les rappeurs pour un court-métrage. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Le but de cette étape de tournage : faire comme si les enfants étaient dans un clip musical. Michaela, 14 ans, est très concernée par le projet : "Je suis la chorégraphe du projet, donc on nous a donnés la musique, puis nous nous sommes entraînés pour maîtriser les pas de danse. C'est parfois _un peu compliqué_, notamment avec les plus petits, mais nous réussissons à nous adapter."

Savoir diriger des enfants

Le court-métrage intitulé Rich Rich Bang Bang parle d'un rappeur dépassé par la gloire et le monde du hip-hop. Chris-William Kouedy est étudiant à l'école de cinéma EICAR et réalise ce court-métrage. Il a procédé à des castings pour définir à la fois les rôles techniques mais aussi les rôles artistiques : "J'ai trouvé Tom, un jeune qui est vraiment génial. Il se rapproche presque trait pour trait au personnage que j'avais imaginé, donc il n'a pas besoin de composer mais simplement à être lui-même."

L'histoire prend place dans l'univers du rap, des clips aux allures de gangsters, avec l'esthétique qui va avec. Pour autant, le réalisateur en devenir a bien briefé ses jeunes acteurs : "Je leur ai dit que je voulais faire une parodie, en leur montrant les références. Il faut juste leur expliquer, _sans les prendre pour des idiots_, et eux-même en bien compris que c'était tourné en dérision."

Chris-William Kouedy, étudiant à l'EICAR et réalisateur de "Rich Rich Bang Bang". © Radio France - Mathieu MESSAGE

Une rencontre importante pour les enfants mais c'est aussi un enrichissement pour les étudiants en cinéma. En effet, diriger un enfant sur un plateau peut parfois s'avérer compliqué et ce court-métrage s'avère être un bon exercice, comme l'explique Caroline Vigy, directrice de la communication Action Enfance : "Ces futurs professionnels du cinéma vont y être confrontés un jour ou l'autre, avec les problèmes de planning, de concentration, de fatigue, de coordination qu'il y a avec des enfants. La relation entre les étudiants et les enfants est très importante en ce sens. Tout se passe plutôt bien, même si tout-à-l'heure une petite avait faim et qui a quitté le tournage. Pour elle c'était la priorité, donc il faut bien _s'adapter aux besoins des enfants_."

Le résultat est à voir au Grand Rex, à Paris, puisque seize court-métrages seront en compétition pour la remise des prix, en septembre.