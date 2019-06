Les dernières 24 heures ont été marquées par une activité très intense pour les pompiers des Bouches du Rhône. Ils sont intervenus 650 fois dans tous le département et ont du faire face à une trentaine de départs de feux.

Bouches-du-Rhône, France

Le centre de traitement des appels (CTA) des Pompiers13 a reçu et traité 2500 appels tout au long de ces dernières 24 heures soit 1000 appels de plus qu’en moyenne ! Ils sont intervenus 650 fois dans tous le département des Bouches-du-Rhône, soit 200 interventions de plus qu’une journée classique, dont 476 interventions pour le secours d’urgence à personne.

30 départs de feux de végétation

La Vigilance canicule "Rouge" est levée sur les Bouches du Rhône, le Vaucluse, l'Hérault et le Gard, mais la région reste en vigilance canicule « orange » et les risques liées aux feux de forêts sont toujours significatifs. Les Pompiers restent en alerte et mobilisés. Rien que pour la journée du vendredi 28 juin, ils ont du faire face à 30 départs de feux de végétation, qui n’ont pas dépassé les 2000m2 de surface brûlée. Par ailleurs près de 120 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés aux côtés des pompiers du Gard. Les soldats du feu qui renouvellent les appels à la prudence.