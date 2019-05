Actual Leader Ulteam a pris la mer à Lorient !

Lorient, France

L'ex-Sodébo de Thomas Coville est désormais dans les mains de Yves Le Blévec.

32 mètres de long, 22 mètres de large, un mat de 35 mètres le monstre des mers a été mis à l'eau à Lorient et prendra, dans les prochaines heures, la route de la Trinité sur Mer son port d'attache.

La première sortie officielle d'Actual Leader Ulteam est prévue samedi au Tour de Belle Ile mais les esprits d'Yves Le Blévec et de son équipe sont tournés vers la Brest Atlantique, l'hiver prochain, pour une course entre Ultimes de Brest à Brest via Rio de Janeiro et Le Cap.

Yves Le Blévec fait découvrir son nouveau jouet © Radio France - Thierry Ruffat

Actaul Leader Ulteam sort au grand jour © Radio France - Thierry Ruffat

Direction la mer pour Actual Leader Ulteam © Radio France - Thierry Ruffat

Actual Leader Ulteam © Radio France - Thierry Ruffat