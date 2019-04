Actual Leader Ulteam bientôt prêt à prendre la mer

Il y a un peu plus d'un an le Groupe Actual perdait son bateau au large du Cap-Horn dans sa tentative de record du Tour du Monde à l'envers ! Aujourd'hui le sourire est revenu du côté du groupe d'intérim mayennais avec bientôt sur l'eau son nouveau géant des mers Actual Leader Ulteam.

Laval, France

Après sa déconvenue de 2017, Samuel Tual, le patron du groupe Actual a décidé de vite rebondir. Son nouveau bateau (ex-Sodébo) est actuellement en pleine remise en forme à Lorient et devrait prendre la mer le 13 mai prochain. Toute l'équipe du team Actual travaille d'arrache-pied.

Autre grand changement depuis 2017, le groupe Actual et le groupe Leader se sont rapprochés professionnellement sur le marché de l'intérim pour devenir Actual Leader Group (1 650 collaborateurs dans un réseau de 350 agences en France, au Portugal, au Luxembourg et en Suisse) et c'est tout naturellement qu'il se lancent ensemble dans l'aventure de la course au large...Actual Leader Ulteam est né sous de nouvelles couleurs.

Yves Le Blévec, le skipper de Actual Leader Ulteam - Groupe Actual

Actual Leader Ulteam en chantier à Lorient - Groupe Actual

Le monstre reste caché - Groupe Actual

Si tout va bien Actual Leader Ulteam et Yves Le Blévec devraient disputer leur première course, le 21 mai, avec le Tour de Belle-Ile pour arriver tout doucement sur le grand rendez-vous de la fin de l'année, Brest Atlantique, une course au large en double dont le départ sera donné de Brest le 3 novembre.

Actual Leader Ulteam en chiffres:

1ere mise à l'eau: 2014

Longueur: 31 m

Largeur: 21 m

Longueur de mat: 35 m

Espace de vie: 4,5 m2

Taille des foils: 3,8 m

Poids: 16 tonnes