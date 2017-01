Adam, 52 cm, 3,9 kg : 1er bébé de l'année dans la Loire

Il a pointé le bout de son nez à 1h18 dimanche matin, Adam est le 1er bébé à naître dans la Loire en 2017. Pourtant, il n'était attendu que le 9 janvier et il a chamboulé les plans de ses parents pour le réveillon.

"On avait déjà mangé le chapon et on venait de terminer la bûche glacée quand j'ai senti des picotements." Nawel, la maman raconte les heures qui précèdent l'arrivée d'Adam. "Quand j'ai senti les premières contractions, mon mari m'a tout de suite emmené à la maternité de l'hôpital Nord de Saint-Etienne. On a eu le temps de se souhaiter la bonne année et Adam est arrivé une heure après".

"C'est lui qui a mené la danse, on ne l'attendait pas si tôt!" Nawel, sa maman

A 1h18 précisément, pour être le premier bébé à naître dans la Loire. "Ce n'était pas du tout prévu, on l'attendait plutôt vers le 9 ou 10 janvier," sourit sa maman, qui se félicite de la rapidité de l'accouchement. "En deux heures tout était terminé, on n'a même pas eu besoin de péridurale! Comme quoi, c'est possible!" 52 centimètres, 3,9 kilos, le petit Adam est le deuxième enfant de la famille. "Il a un grand frère de 11 ans, qui pour l'instant ne l'a vu qu'en photo. Il doit être impatient de découvrir son petit frère!"

Adam, un prénom décidé à l'unanimité

Pour le choix du prénom, sa maman assure que c'était le choix de toute la famille. "On était d'accord avec mon mari, mon fils et même la grand-mère. Adam c'est léger, ça se retient facilement et surtout ça passe dans toutes les communautés." Adam et Ève, elle y a pensé? "Oui c'était un peu l'idée de dire qu'on remet l'humain au centre. Dans la société dans laquelle on vit, c'est important je trouve."