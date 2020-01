Addiction aux jeux en ligne : le CHU de Dijon met au point un traitement

Une étude pour trouver un traitement contre l'addiction aux jeux en ligne est en cours au service d'addictologie du CHU de Dijon. Le chef du service en question nous éclaire sur cette maladie grave, encore peu connue, qui concerne surtout les jeunes ainsi que sur le soin possible.

Dijon, France

Le service d'addictologie du CHU Dijon Bourgogne lance une triple étude consacrée aux addictions : la première concerne l'alcool, la deuxième s’intéresse au tabac et la troisième est consacrée à l'addiction aux jeux vidéos en ligne. On vous en parlait sur France Bleu Bourgogne, 50 volontaires sont attendus pour des tests sur ce trouble encore peu connu. Benoît Trojak, le chef du service d'addictologie au CHU de Dijon nous en dit plus.

Un traitement sur une semaine

Afin de trouver ce qui pourrait soigner et permettre à ces malades de réduire leur activité de jeu, 50 sujets sont attendus pour les tests. Il s'agit d'un traitement récent déjà utilisé pour la dépendance au tabac ou à l'alcool, "cela permet de stimuler des régions cérébrales précises à l'aide d’électrodes pour agir sur les zones du cerveau impliquées dans cette addiction," explique le spécialiste. Ce traitement ne dure qu'une semaine. Le patient vient pour dix séances à raison de deux séances par jour, espacées de deux minutes : cela prend une heure par jour, du lundi au vendredi.

L'addiction aux jeux en ligne, c'est aussi grave que l'alcool

"Les jeux en réseaux sont particulièrement visés car il existe une grille de critères spécifiques. En 2013, une grande société américaine a validé des critères diagnostiques sur l'addiction aux jeux vidéos en ligne, pas encore en ce qui concerne les autres addictions plus larges aux écrans."

"Cette notion de perte de contrôle est importante" - Benoît Trojak

"C'est aussi grave qu'une addiction à l'alcool : cela concerne des jeunes, souvent des mineurs. On parle d'addiction quand l’individu perd le contrôle de son activité de jeu, qu'il multiplie les heures pour jouer au détriment du reste de sa vie. Il y a vraiment cette notion de perte de contrôle : l'impact social est important. Quand il y a une rupture avec le système scolaire, ou le milieu familiale, cela peut avoir des conséquences graves sur le long terme."

Les intéressés peuvent contacter directement le service d'addictologie du CHU Dijon Bourgogne au 03.80.29.37.69 ou par mail .